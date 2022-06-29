Захарова заявила, что планка политических заявлений Запада «рухнула и превратилась в плинтус»

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29 июня 2022, 09:07 Источник: Радио Sputnik

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила утром в среду, что планка политических заявлений, которую ранее задавали западные страны как ориентир для других государств, "превратилась в плинтус".

Мария Захарова в эфире своей авторской программы на Радио Sputnik подчеркнула, что эта планка давно упала и "валяется" превратившись в "плинтус". Дипломат заметила, что за занавесом и декорациями Запада оказалась зияющая пустота.

Захарова уточнила, что раньше о подобных вещах люди узнавали через десятки лет – после рассекречивания документов. Теперь же весь мир в онлайн-формате наблюдает за "чудовищным распадом личности в западной политике".