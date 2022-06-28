Запад усомнился в военных успехах Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

28 июня 2022, 11:00

В преддверии саммита НАТО украинские политики делают противоречивые прогнозы. Одним хочется показать, что ВСУ одерживает победы и является самой сильной армией Европы. Другие политики, напротив, считают, что страна несёт значительные потери и в скором времени может снова отступить.



В Верховной Раде прогнозируют продление активных военных действий до осени. В настоящий момент российские войска перемалывают украинских националистов. Ситуация с Украиной чем то напоминает трагедию с Ираком. В период правления Саддама Хусейна политики США активно поддерживали республику, но в большей степени для противодействия Ирану. Потом иракское государство стало изгоем на международной арене.



На саммите НАТО будут приняты новые решения по поставкам вооружений Украине. Но оно также будет уничтожаться российской армией ещё в процессе доставки. В то же время в Киеве заявляют, что помощи, оказываемой Западом, катастрофически не хватает. Украина особо нуждается в тяжёлом вооружении, ракетах, беспилотных летательных аппаратах. Кроме того, Киев без поддержки других государств не обладает достаточным объёмом разведданных. Промедление с поставкой вооружений приводит к потерям людских и материальных ресурсов ВСУ. Собственных запасов оружия в Украине не осталось.



