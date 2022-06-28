Сенатор Климов: решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО в глобально-стратегическом смысле значение не имеет

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28 июня 2022, 23:04 Источник: РИА Новости

Андрей Климов, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Россия такая мощная военно-политическая держава, что решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО в глобально-стратегическом смысле значение не имеет.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов во вторник прокомментировал сообщения о том, что Турция на предстоящем саммите НАТО в Мадриде все-таки поддержит присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.

Политик Андрей Климов также заявил, что участие северных российских соседей в НАТО "не улучшит" их отношения с Россией.

Сенатор, как и многие политологи, считает, что Швеция, и Финляндия получали определенную выгоду от своего нейтралитета, а при появлении военной инфраструктуры на своей территории эти страны "будут набирать себе проблем".