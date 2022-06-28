Канцелярия Ниинистё: Турция на саммите НАТО в Мадриде поддержит членство Финляндии и Швеции в альянсе

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28 июня 2022, 21:58 Источник: РИА Новости

Канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё во вторник, 28 июня, сообщила, что Турция на предстоящем саммите НАТО в Мадриде поддержит присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.

РИА Новости передает, что стороны подписали совместное заявление после переговоров в столице Испании.

Стокгольм и Хельсинки начали говорить о возможности присоединения к НАТО после 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине. Швеция и Финляндия передали заявку на вступление в альянс 18 мая. Турция заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).