Эксперт Сергей Федоров: литовцы не думают о последствиях, полагая, что они находятся под зонтиком НАТО

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28 июня 2022, 16:07

Вильнюс, Литва,фото из открытых источников

Для Литвы русофобия стала главным национальным ресурсом, литовцы жертвуют своей экономикой ради борьбы с Россией, они и другие прибалты не думают о последствиях.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в интервью ФБА «Экономика сегодня», прокомментировал выступление главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса против уступок России по вопросу транзита в Калининградскую область. Евросоюз после консультаций с властями Литвы распространил санкции на транзитный режим в самый западный российский регион.

Ландсбергис назвал целью позиции Литвы то, что «санкции не должны облегчать жизнь России, они предназначены для ограничения способности эффективно действовать и, таким образом, эффективно вести войну».

Сергей Федоров отметил, что литовцы думают, что Запад их спасет, что они находятся под зонтиком НАТО и в колыбели прекрасной Европы, и за все это они жертвуют отношениями с Россией.

Литва является депрессивным и дотационным регионом Евросоюза с отсутствием каких-либо перспектив развития. Причиной этого стала ставка Вильнюса на антироссийскую линию и выполнение геополитических заказов США в Европе.

Литва ради дестабилизации ситуации в Белоруссии в 2020 году обанкротила порт своей же Клайпеды, который после закрытия Игналинской АЭС и советских промышленных предприятий не менее 20 лет являлся основой экономики республики.

Федоров констатировал: «Литовцы постоянно апеллируют к американцам, просят военной помощи и пытаются повысить свое военно-политическое значение. Экономика в этих раскладах оставлена на обочине, не просто так прибалтов называют "балтийскими эмиратами". Литовские власти не смотрят на экономическую важность торгово-экономического сотрудничества с Россией и Белоруссией».