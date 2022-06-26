Джонсон перед обедом на саммите G7 предложил коллегам раздеться до пояса, чтобы продемонстрировать: «мы круче Путина»

Перед обедом на саммите G7 лидеры "Большой семерки" вспоминали фотографии президента России Владимира Путина с отдыха в Тыве и обсуждали, не стоит ли им раздеться, чтобы продемонстрировать свою «крутость». Об этом рассказало в воскресенье агентство France-Presse.
Раздеться участникам саммита предложил британский премьер Борис Джонсон.
«Мы должны показать, что мы круче Путина», - пошутил он.
Идею раздеться не одобрила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — она предложила ограничиться верховой ездой.
«Оставляем пиджаки? Снимаем пиджаки? — спросил Джонсон, усаживаясь за стол. - Мы должны показать им наши грудные мышцы».
В ответ лидер Канады Джастин Трюдо предложил дождаться, пока будет сделана официальная фотография.
«Мы устроим показ верховой езды с голым торсом», — ответил он на шутку британского премьера.