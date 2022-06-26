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Джонсон перед обедом на саммите G7 предложил коллегам раздеться до пояса, чтобы продемонстрировать: «мы круче Путина»

, 20:13 Источник: РИА Новости

Джонсон перед обедом на саммите G7 предложил коллегам раздеться до пояса, чтобы продемонстрировать: «мы круче Путина»
Борис Джонсон и Олаф Шольц на саммите G7. Фото: Peter Kneffel/globallook.com

Перед обедом на саммите G7 лидеры "Большой семерки" вспоминали фотографии президента России Владимира Путина с отдыха в Тыве и обсуждали, не стоит ли им раздеться, чтобы продемонстрировать свою «крутость». Об этом рассказало в воскресенье агентство France-Presse.

Раздеться участникам саммита предложил британский премьер Борис Джонсон.

«Мы должны показать, что мы круче Путина», - пошутил он.

Идею раздеться не одобрила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — она предложила ограничиться верховой ездой.

«Оставляем пиджаки? Снимаем пиджаки? — спросил Джонсон, усаживаясь за стол. - Мы должны показать им наши грудные мышцы».

В ответ лидер Канады Джастин Трюдо предложил дождаться, пока будет сделана официальная фотография.

«Мы устроим показ верховой езды с голым торсом», — ответил он на шутку британского премьера.

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