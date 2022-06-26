Глава ведущей фракции ЕП — Европейской народной партии — Манфред Вебер призвал страны G7 оказать долгосрочную поддержку Украине

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26 июня 2022, 08:12

Политик Манфред Вебер, IMAGO/Dwi Anoraganingrum / globallookpress.com

Манфред Вебер, руководитель Европейской народной партии, являющейся ведущей фракцией Европарламента, призвал государства, входящие в «Большую семерку», оказать долгосрочную поддержку Украине. Об этом информирует ТАСС.

«Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии —Манфред Вебер призвал страны G7 оказать долгосрочную поддержку Украине. Вебер также считает, что Западу следует расширить свой охват и привлечь новых партнеров в Азии, Африке и Южной Америке», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, член Совета Федерации Ольга Ковитиди озвучила мнение о том, что киевские власти создают искусственный дефицит зерна на Украине с целью получения финансовой помощи от Запада.