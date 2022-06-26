Российский сенатор Ковитиди: Киев создает искусственный дефицит зерна на Украине для получения финансовой помощи от Запада

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26 июня 2022, 07:50 Источник: Telegram-канал ТАСС

Сенатор Ольга Ковитиди, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Киев создает искусственный дефицит зерна на Украине с целью получения финансовой помощи от Запада. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказала член Совета Федерации Ольга Ковитиди.

«В СФ считают, что зерно стало предметом политического торга для режима Зеленского», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

По мнению российского сенатора, киевские власти создают искусственный дефицит для получения финансовой помощи от западных стран, при этом жертвуя украинским населением.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Илья Кива выступил с утверждением, согласно которому предприниматели Игорь Коломойский и Виктор Пинчук решили поменять Владимира Зеленского на посту президента Украины на комика Сергея Притулу.