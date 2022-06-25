Экс-депутат Рады Кива: олигархи Коломойский и Пинчук решили поменять Зеленского на посту президента Украины на комика Притулу

Аргументы Недели → Политика 13+

25 июня 2022, 11:49

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинские предприниматели Игорь Коломойский и Виктор Пинчук решили поменять Владимира Зеленского на посту президента страны на комика Сергея Притулу. Об этом написал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Олигархи Коломойский и Пинчук нашли себе замену Зеленскому. Придворный шут Зеленский сыграл свою роль, принято решение поменять его на западенского комика Сергея Притулу», — говорится в публикации, выложенной экс-парламентарием.

По его словам, в настоящий момент Притулу «активно раскручивают на теме благотворительности и волонтерства».

Как сообщалось ранее сегодня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что входящие в альянс государства на саммите в Мадриде согласуют полный пакет помощи киевской стороне.