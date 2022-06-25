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Столтенберг: страны НАТО на саммите в Мадриде согласуют полный пакет помощи Украине

, 10:09

Столтенберг: страны НАТО на саммите в Мадриде согласуют полный пакет помощи Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Hannibal Hanschke / globallookpress.com

Страны, входящие в Североатлантический альянс, на саммите организации, который состоится на следующей неделе в испанской столице, согласуют полный пакет помощи Киеву. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Государства - члены НАТО на саммите альянса в Мадриде согласуют полный пакет помощи Украине, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El País», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Ранее в субботу сообщалось, что Столтенберг выступил за усиление ограничительных мер в отношении Москвы из-за ее специальной операции на украинской территории.

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