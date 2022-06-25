Генсек НАТО Столтенберг выступил за усиление санкций против России из-за ее спецоперации на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

25 июня 2022, 09:50

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, DAMIAN BURZYKOWSKI via www.imago / globallookpress.com

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил за усиление санкций против России из-за ее специальной операции на украинской территории. Об этом пишет Telegram-канал отечественного сетевого издания «Украина.ру».

«НАТО хочет помочь Украине остаться “суверенной и независимой европейской нацией”, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Также в процитированном посте указывается на то, что Столтенберг выступил за усиление ограничительных мер в отношении Москвы из-за ее спецоперации.

Как сообщалось ранее в субботу, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рекомендовал жителям Украины не спешить выкидывать учебники по русскому языку, «чтобы не пришлось потом их искать».