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Аргументы Недели Политика 13+

Генсек НАТО Столтенберг выступил за усиление санкций против России из-за ее спецоперации на Украине

, 09:50

Генсек НАТО Столтенберг выступил за усиление санкций против России из-за ее спецоперации на Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, DAMIAN BURZYKOWSKI via www.imago / globallookpress.com

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил за усиление санкций против России из-за ее специальной операции на украинской территории. Об этом пишет Telegram-канал отечественного сетевого издания «Украина.ру».

«НАТО хочет помочь Украине остаться “суверенной и независимой европейской нацией”, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Также в процитированном посте указывается на то, что Столтенберг выступил за усиление ограничительных мер в отношении Москвы из-за ее спецоперации.

Как сообщалось ранее в субботу, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рекомендовал жителям Украины не спешить выкидывать учебники по русскому языку, «чтобы не пришлось потом их искать».

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