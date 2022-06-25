Володин посоветовал жителям Украины не спешить выкидывать учебники по русскому языку, «чтобы не пришлось потом их искать»

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25 июня 2022, 09:30

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рекомендовал жителям Украины не спешить выкидывать учебники по русскому языку, «чтобы не пришлось потом их искать». Соответствующую публикацию политический деятель разместил в Telegram.

Володин отреагировал на информацию о том, что в Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы и убрали из образовательной программы всех русских писателей, а в Николаевской — запретили русский язык в школах.

Спикер нижней палаты парламента отметил, что одной из задач спецоперации, которую в настоящий момент проводит РФ на территории соседней страны, является восстановление прав и свобод граждан, желающих говорить на родном языке.

Согласно точке зрения, высказанной Вячеславом Володиным, представителей украинской власти следует привлечь к ответственности за нарушение прав людей.

«А жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», — дал совет автор поста.

Как сообщалось ранее сегодня, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что ситуация, сложившаяся вокруг Украины, вероятнее всего, будет урегулирована с помощью переговоров.