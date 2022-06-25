Генсек НАТО Столтенберг: ситуация вокруг Украины, вероятнее всего, будет урегулирована с помощью переговоров

Ситуация, сложившаяся вокруг Украины, вероятнее всего, будет урегулирована с помощью переговоров. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса.
«Ситуация вокруг Украины, вероятнее всего, будет урегулирована с помощью переговоров, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El País», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.
Альянс оказывает помощь киевской стороне, так как она просит об этом, также отметил генсек.
Ранее в субботу сообщалось, что Главный штаб французских Вооруженных сил опроверг информацию, согласно которой РФ захватила на Украине самоходные артиллерийские установки Caesar.