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Аргументы Недели Политика 13+

Генсек НАТО Столтенберг: ситуация вокруг Украины, вероятнее всего, будет урегулирована с помощью переговоров

, 09:00

Генсек НАТО Столтенберг: ситуация вокруг Украины, вероятнее всего, будет урегулирована с помощью переговоров
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Zheng Huansong / globallookpress.com

Ситуация, сложившаяся вокруг Украины, вероятнее всего, будет урегулирована с помощью переговоров. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса.

«Ситуация вокруг Украины, вероятнее всего, будет урегулирована с помощью переговоров, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El País», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Альянс оказывает помощь киевской стороне, так как она просит об этом, также отметил генсек.

Ранее в субботу сообщалось, что Главный штаб французских Вооруженных сил опроверг информацию, согласно которой РФ захватила на Украине самоходные артиллерийские установки Caesar.

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Эксперт Шорников: Кишинев хотел бы решить приднестровский вопрос «в уютном западном междусобойчике»

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