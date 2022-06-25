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Главный штаб ВС Франции опроверг информацию о захвате Россией на Украине поставленных Киеву Парижем САУ Caesar

, 08:24 Источник: Telegram-канал ТАСС

Главный штаб ВС Франции опроверг информацию о захвате Россией на Украине поставленных Киеву Парижем САУ Caesar
САУ Caesar, Cover Images / globallookpress.com

Главный штаб Вооруженных сил Франции опроверг информацию, согласно которой Россия захватила на Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, поставленные Киеву Парижем.

«Главный штаб ВС Франции опровергает информацию о захвате Россией французских самоходных артиллерийских установок Caesar на Украине. Об этом нашему корреспонденту сообщил представитель пресс-службы французского Главного штаба», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

Некоторое время назад российский «Уралвагонзавод» через Telegram попросил политика Режиса Кастельно передать президенту Франции Эммануэлю Макрону благодарность за отправленные киевской стороне САУ Caesar, отметив, что данная техника пригодится «в хозяйстве».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Народная милиция ЛНР сделала заявление о полном освобождении от украинских войск расположенного на территории Донбасса города Горское.

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