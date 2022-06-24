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Народная милиция ЛНР заявила о полном освобождении от войск Украины города Горское в Донбассе

, 16:25

Народная милиция ЛНР заявила о полном освобождении от войск Украины города Горское в Донбассе
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Расположенный на территории Донбасса город Горское полностью освобожден от украинских войск. С соответствующим заявлением выступила Народная милиция ЛНР, пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Город Горское полностью освобожден, сообщает Народная милиция ЛНР», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее в пятницу сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал абсурдом выводы в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы с обвинениями Москвы в катастрофе малайзийского пассажирского лайнера Boeing, который потерпел крушение на востоке Украины летом 2014 года.

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