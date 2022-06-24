Спикер Кремля Песков назвал абсурдом выводы в резолюции ПАСЕ с обвинениями России в катастрофе Boeing MH17 в Донбассе

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24 июня 2022, 13:11

Самолет Boeing 777, Yevgeny Pashnin / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдом выводы в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы с обвинениями России в катастрофе в Донбассе самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17. Об этом информирует ТАСС.

«Песков назвал абсурдом выводы в резолюции ПАСЕ с обвинениями РФ в катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Спикер Кремля также отметил, что ПАСЕ не относится к судебной ветви власти и едва ли может выносить вердикты в отношении кого бы то ни было.

Ранее в пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров проинформировал, что расположенный на территории Донбасса город Золотое освобожден от киевских войск.