Спикер Кремля Песков назвал абсурдом выводы в резолюции ПАСЕ с обвинениями России в катастрофе Boeing MH17 в Донбассе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдом выводы в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы с обвинениями России в катастрофе в Донбассе самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17. Об этом информирует ТАСС.
«Песков назвал абсурдом выводы в резолюции ПАСЕ с обвинениями РФ в катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.
Спикер Кремля также отметил, что ПАСЕ не относится к судебной ветви власти и едва ли может выносить вердикты в отношении кого бы то ни было.
Ранее в пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров проинформировал, что расположенный на территории Донбасса город Золотое освобожден от киевских войск.