Лукашенко назвал «отвратительной и агрессивной» политику Польши и Литвы

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25 июня 2022, 18:58 Источник: РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/globallook.com

Белоруссия обеспокоена агрессивной политикой стран Запада, в частности соседних с Белоруссией Польши и Литвы. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в субботу заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Нас очень напрягает ситуация и та политика, которую проводят соседи. Вы в общем-то знаете, это руководство Польши и Литвы. Политика на конфронтацию. И так хватает от них, особенно на Украине», - заявил Лукашенко.

Он назвал такую политику «отвратительной».

«Я не знаю, зачем им нужна эта конфронтация, но ясно, что за спиной стоят, подталкивают. Отвратительная политика, агрессивная», - сказал белорусский президент.