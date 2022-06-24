Лукашенко заявил, что их переговоры с Путиным в субботу будут «по серьезной проблематике»

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24 июня 2022, 18:40 Источник: Sputnik Беларусь

президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава РФ Владимир Путин, Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 июня, заявил, что переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, которые состоятся в субботу, будут "серьезными по серьезной проблематике".

Александр Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым напомнил о своей встрече с Владимиром Путиным, запланированной на 25 июня.

Белорусский лидер также отметил, что и им с губернатором Северной столицы "есть что обсудить" и добавил, что их сегодняшние переговоры "абсолютно не ритуальные".