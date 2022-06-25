Захарова назвала циничными и лживыми заявления Киева о том, что Россия похищает и принудительно депортирует украинских детей

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25 июня 2022, 15:24 Источник: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Заявления Киева о том, что Россия занимается похищением и принудительной депортацией украинских детей являются ложью. Об этом в своем комментарии на официальном сайте МИД РФ в пятницу написала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она упомянула обращение Верховной Рады Украины в ООН от 19 июня о якобы «похищении и принудительной депортации украинских детей» на территорию Российской Федерации.

«Содержащиеся в нем лживые утверждения неоднократно звучали ранее в ходе развернутой на Украине и в международных организациях информационной кампании по обвинению нашей страны в насильственном вывозе несовершеннолетних с территории Донбасса»,— подчеркнула Захарова.

Она обвинила украинскую сторону в обстрелах «мирных сел и городов ДНР и ЛНР» и возмутилась, что в таких условиях России «ставят в вину спасение детей от этих варварских бомбардировок».

По словам Захаровой, к 23 июня Россия вывезла из опасных районов Украины более 2 млн человек, из них почти 325 тыс. - дети.

«Все эти люди выехали в нашу страну добровольно, спасая свою жизнь и жизнь своих детей»,— заявила официальный представитель МИД.

Ранее сообщалось, что МВД России приступило к упрощенному приему в гражданство РФ детей-сирот из Донбасса и Украины.