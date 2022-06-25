Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Захарова назвала циничными и лживыми заявления Киева о том, что Россия похищает и принудительно депортирует украинских детей

, 15:24 Источник: МИД РФ

Захарова назвала циничными и лживыми заявления Киева о том, что Россия похищает и принудительно депортирует украинских детей
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Заявления Киева о том, что Россия занимается похищением и принудительной депортацией украинских детей являются ложью. Об этом в своем комментарии на официальном сайте МИД РФ в пятницу написала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она упомянула обращение Верховной Рады Украины в ООН от 19 июня о якобы «похищении и принудительной депортации украинских детей» на территорию Российской Федерации.

«Содержащиеся в нем лживые утверждения неоднократно звучали ранее в ходе развернутой на Украине и в международных организациях информационной кампании по обвинению нашей страны в насильственном вывозе несовершеннолетних с территории Донбасса»,— подчеркнула Захарова.

Она обвинила украинскую сторону в обстрелах «мирных сел и городов ДНР и ЛНР» и возмутилась, что в таких условиях России «ставят в вину спасение детей от этих варварских бомбардировок».

По словам Захаровой, к 23 июня Россия вывезла из опасных районов Украины более 2 млн человек, из них почти 325 тыс. - дети.

«Все эти люди выехали в нашу страну добровольно, спасая свою жизнь и жизнь своих детей»,— заявила официальный представитель МИД.

Ранее сообщалось, что МВД России приступило к упрощенному приему в гражданство РФ детей-сирот из Донбасса и Украины. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Китай поддержит Афганистан после землетрясения, направив гуманитарную помощь на сумму 7,5 миллионов долларов

Правительство Китая приняло решение направить пострадавшему от сильного землетрясения Афганистану гуманитарную помощь на сумму 50 миллионов юаней, в том числе палатки, одеяла, раскладушки и другие предметы первой необходимости, в которых экстренно нуждаются пострадавшие от стихийного бедствия люди. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Политика