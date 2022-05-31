МВД приступило к упрощенному приему в гражданство РФ детей-сирот из Донбасса и Украины

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31 мая 2022, 20:46 Источник: Telegram

российский паспорт, Nikolay Gyngazov/globallook.com

В пресс-центре Министерства внутренних дел России сообщили, что территориальные органы МВД приступили к приему в российское гражданство детей-сирот из ДНР, ЛНР и Украины в упрощенном порядке.

Вышеуказанные действия начаты в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина, который был подписан 30 мая текущего года. Документ предусматривает упрощенный прием в гражданство РФ в течение трех месяцев детей-сирот, детей, которые остались без попечения родителей, недееспособных лиц из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Украины. Подчеркивается, что упрощенный порядок будет применяться независимо от места нахождения людей – на территории России или за ее пределами.

В МВД отметили, что заявление о приеме в российское гражданство может подать опекун ребенка, попечитель или опекун недееспособного лица, руководитель организации для детей-сирот и несовершеннолетних, которые остались без попечения матери и отца, глава образовательной организации, медорганизации или организации, которая оказывает соцуслуги, а также руководитель органа опеки и попечительства.