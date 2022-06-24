Обозреватель Der Freitag Херден выразил мнение, что принятие Украины в ЕС запустит процесс «самодемонтажа» содружества

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24 июня 2022, 15:45 Источник: РИА "Новости"

флаги Евросоюза, https://unsplash.com/photos/HL4LEIyGEYU

Обозреватель Der Freitag Лутц Херден в пятницу, 24 июня, заявил, что прием Украины в Европейский союз сместит "ядро Европы" с Запада на Восток, а также запустит процесс "демонтажа" содружества.

Лутц Херден выразил мнение, что Украина не вступит в Евросоюз раньше 2044 года, однако предоставление статуса кандидата стране, которая проводит боевые действия, подрывает к организации доверие. Журналист напомнил, что недавно Киев посетили лидеры ФРГ, Франции и Италии, однако они были вынуждены совершить этот визит в компании президента Румынии Клауса Йоханниса, чтобы не показалось, будто европейский Запад совершает важные действия в отрыве от Востока.

Обозреватель указал на то, что сейчас в качестве "старосты" восточноевропейского филиала ЕС, который может превратиться в настоящий блок при вступлении Украины в содружество, выступает Польша. Подобный блок, по мнению Хердена, не даст Евросоюзу возможности принимать инициативы без его одобрения.

Так, расширение Европейского союза на Восток оказалось путем к "самодемонтажу", заключил журналист.