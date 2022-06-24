Глава МИД РФ Лавров: у Москвы нет иллюзий, что русофобский курс Евросоюза изменится в ближайшей перспективе

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24 июня 2022, 13:43

Глава МИД России Сергей Лавров, Kremlin Pool / globallookpress.com

У Москвы нет иллюзий, что русофобский курс, реализуемый Европейским союзом, претерпит изменения в ближайшей перспективе. На это, как передает ТАСС, указал руководитель министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«У России нет иллюзий, что русофобский курс Евросоюза изменится в ближайшей перспективе», — процитирован Лавров в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

По словам дипломата, действия ЕС свидетельствуют о том, что Брюссель не заинтересован в выполнении договоренностей с Москвой по созданию общих пространств.

Как сообщалось ранее в пятницу, Сергей Лавров заявил, что, похоже, Евросоюз и Североатлантический альянс собирают коалицию для войны с Россией.