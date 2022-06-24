Сергей Лавров: похоже, что Евросоюз и НАТО собирают коалицию для войны с Россией

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24 июня 2022, 13:24

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Похоже, что Европейский союз и Североатлантический альянс собирают коалицию для войны с Российской Федерацией. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил по итогам переговоров с руководителем МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Лавров: похоже, что Евросоюз и НАТО собирают коалицию для войны с Россией», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Запад никогда не сможет вернуть доверие Москвы.