Песков заявил, что Запад никогда не сможет вернуть доверие России

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21 июня 2022, 07:16 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках разговора с представителями средств массовой информации заявил, что странам Запада никогда не удастся вернуть доверие Москвы.

Дмитрий Песков в рамках интервью телевизионному каналу MSNBC подчеркнул, что кризис на Украине будет затяжным, но российская сторона больше никогда не будет доверять Западу.

Напомним, с 24 февраля текущего года Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель – это защита людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима в течение восьми лет.