Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках разговора с представителями средств массовой информации заявил, что странам Запада никогда не удастся вернуть доверие Москвы.
Дмитрий Песков в рамках интервью телевизионному каналу MSNBC подчеркнул, что кризис на Украине будет затяжным, но российская сторона больше никогда не будет доверять Западу.
Напомним, с 24 февраля текущего года Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель – это защита людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима в течение восьми лет.