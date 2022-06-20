Профессор Минсин Пей в статье для Bloomberg: Владимир Путин направил Западу «послание» через поздравление Си Цзиньпина

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20 июня 2022, 14:56 Источник: РИА "Новости"

президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, Kremlin Pool/Global Look Press

Профессор государственного управления в колледже Клермонт-Маккенна Минсин Пей в статье для Bloomberg заявил, что президент России Владимир Путин направил "послание" Западу через поздравление председателя КНР Си Цзиньпина.

Минсин Пей напомнил, что с 2013 года Владимир Путин и Си Цзиньпин, которые, согласно некоторым данным являются друзьями, встречались 38 раз. По мнению профессора, хотя телефонный разговор, состоявшийся 15 июня, был приурочен ко дню рождения лидера Китая, он был организован также для того, чтобы отправить Западу "послание".

В статье говорится, что когда-то отношения Москвы и Пекина были похожи на "брак по расчету", но теперь стороны видят друг в друге надежного союзника в вопросе противостояния США. Минсин Пей добавил, что узы, которые в настоящий момент объединяют РФ и Китай, сильнее, чем в период холодной войны, а силы, способные разъединить их, слабее.

Напомним, Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках беседы констатировали, что российско-китайские отношения сейчас находятся на беспрецедентно высоком уровне и развиваются. В Пекине также подчеркнули, что действия Москвы по защите национальных интересов на фоне внешних вызовов собственной безопасности являются правомерными.