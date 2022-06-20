Аналитик Перов заявил, что поставки нефти из РФ выгодны Китаю в связи со сложной геополитической ситуацией

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20 июня 2022, 12:30

добыча нефти, https://unsplash.com/photos/UMqpxPOrxsY

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с журналистами в понедельник заявил, что Россия потеснила саудитов на нефтяном рынке Китая.

Ранее стало известно, что российский импорт нефти в КНР увеличился на 55% по сравнению с прошлым годом, причем в прошлом месяце поставщики из России потеснили Саудовскую Аравию как основного экспортера.

Александр Перов в беседе с ФБА "Экономика сегодня" уточнил, что поставки нефти из РФ выгодны Китаю в связи со сложной геополитической ситуацией – российская сторона совершает поворот на Восток, а ее ключевым конкурентным преимуществом по-прежнему является дисконт.

По словам аналитика, пока Россия не несет тяжелых убытков, так как цена "черного золота" составляет около 120 долларов за баррель, а экспорт сырья за 90 долларов в полной мере покрывает нефтяные индикаторы, которые заложены в документах.