Reuters: экспорт российской нефти в Китай в мае вырос на 55% по сравнению с маем предыдущего года

Экспорт российской нефти в Китай в мае вырос на 55% по сравнению с маем предыдущего года, обогнав по показателям Саудовскую Аравию и сделав РФ крупнейшим поставщиком нефти в страну. Соответствующую информацию распространило Reuters.
Майские поставки составили почти 8,42 миллиона тонн и стали рекордными.
Ранее сообщалось об увеличении закупки российского угля и нефти со стороны Индии в период с 27 мая по 15 июня.
По данным Reuters, Индия закупила в РФ уголь на сумму около 331,17 миллиона долларов или на 16,55 миллиона долларов в день.