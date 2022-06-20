Reuters: экспорт российской нефти в Китай в мае вырос на 55% по сравнению с маем предыдущего года

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20 июня 2022, 10:13

Добыча нефти, Lino Mirgeler / globallookpress.com

Экспорт российской нефти в Китай в мае вырос на 55% по сравнению с маем предыдущего года, обогнав по показателям Саудовскую Аравию и сделав РФ крупнейшим поставщиком нефти в страну. Соответствующую информацию распространило Reuters.

Майские поставки составили почти 8,42 миллиона тонн и стали рекордными.

Ранее сообщалось об увеличении закупки российского угля и нефти со стороны Индии в период с 27 мая по 15 июня.

По данным Reuters, Индия закупила в РФ уголь на сумму около 331,17 миллиона долларов или на 16,55 миллиона долларов в день.