МИД РФ: действия властей ФРГ грозят подорвать процесс исторического примирения россиян и немцев после ВОВ

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22 июня 2022, 16:44

МИД России, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что действия властей Германии грозят подорвать процесс исторического примирения россиян и немцев впервые со времен окончания Великой Отечественной войны.

«Однако нынешнее поколение германских политиков, включая делегированных в структуры ЕС в Брюсселе, слабо понимающих безусловную ценность этого процесса, готово без оглядки на исторические особенности отношений между Россией и Германией реализовывать «новую восточную политику» и совершить геополитический разворот», - говорится в заявлении на официальном сайте МИД.



Ранее сообщалось о поставках оружия из Германии для Вооруженных сил Украины. В правительстве ФРГ заверили, что оно будет использоваться исключительно в целях обороны страны.