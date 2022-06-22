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Минобороны ФРГ: Украина дала гарантии, что поставляемое ей оружие не будет использовано для обстрелов России

, 15:22

Минобороны ФРГ: Украина дала гарантии, что поставляемое ей оружие не будет использовано для обстрелов России
Глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт, Michael Kappeler / globallookpress.com

В Министерстве обороны Германии заявили, что Украина гарантировала использование поставляемого ей оружия только для обороны. В Министерстве также упомянули, что обстрелов российской территории с помощью поставок оружия из ФРГ не будет.

Глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт не указала точные сроки поставок и их маршруты из соображений безопасности.

Ламбрехт рассказала, что в новый пакет помощи Украине войдут три реактивных системы залпового огня (РСЗО) типа MARS.

Ранее сообщалось о поставках оружия в Вооружённые силы Украины со стороны США, Британии, Латвии, ФРГ, Канадц, Нидерландов, Польши.

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