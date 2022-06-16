В сети проявилась информация о новых поставках ВСУ западного вооружения и боеприпасов

Аргументы Недели → Армия 13+

16 июня 2022, 16:46

Фото: Соцсети

Главные отправители смертоносного груза всё те же: США, Британия, Латвия, ФРГ, Канада, Нидерланды, Польша. Информация, в которой указан список вооружений и страна-поставщик, разлетелась в считанные часы по сети.

Соединённые штаты поставят Киеву: две пусковые установки берегового ракетного комплекса Harpoon, 18 гаубиц М777, 36 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов , 18 тягачей к гаубицам, боеприпасы к РСЗО HIMARS, 4 ремонтно-эвакуационные машины с запасными частями, тысячу радиостанций с защищённой связью, тысячу приборов ночного видения и тепловизоров.

Британия отправит на Украину: три ПУ РСЗО М270, управляемые снаряды к РСЗО. Латвия поставит боеприпасы к БЛА Bayraktar TB2. ФРГ передадут Киеву: три ПУ РСЗО MARS-II, управляемые снаряды к РСЗО. Канада, Нидерланды, Польша отравят на Украину 155-мм артиллерийские системы. Напоминаем, что ранее Киев получил гаубицы М777, САУ Krab и САУ М109.