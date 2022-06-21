Австрия впервые признала присутствие наемников из этой страны в зоне спецоперации России на Украине

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21 июня 2022, 08:20

Военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Австрия впервые признала присутствие наемников из этой страны в зоне специальной операции России на Украине. Об этом пишет Telegram-канал отечественного сетевого издания «Украина.ру».

«Австрия впервые признала присутствие наемников из этой страны в зоне спецоперации на Украине. О "небольшом числе австрийцев" на украинской территории сообщили журналистам в МВД Австрийской Республики», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее во вторник сообщалось, что референдум по присоединению Херсонской области к РФ планируется провести будущей осенью. Такую информацию озвучил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.