Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: референдум по присоединению региона к России планируется провести будущей осенью

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21 июня 2022, 07:20 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Флаг России, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Референдум по присоединению Херсонской области к Российской Федерации планируется провести будущей осенью. Соответствующую информацию, как передает РИА Новости, озвучил Кирилл Стремоусов, заместитель руководителя региональной военно-гражданской администрации.

«Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Стремоусов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее на текущей неделе в министерстве внутренних дел ЛНР указали, что в городах Лисичанске и Северодонецке, расположенных в Донбассе, могут попасть в окружение около 6 тысяч украинских военнослужащих.