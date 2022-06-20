МВД ЛНР: в Лисичанске и Северодонецке могут попасть в окружение около 6 тысяч военных Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

20 июня 2022, 16:35

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В расположенных на территории Донбасса городах Лисичанске и Северодонецке могут попасть в окружение порядка 6 тысяч военных Украины. На это, как информирует Telegram-канал «RT на русском», указали в министерстве внутренних дел Луганской народной республики.

«В МВД ЛНР сообщили, что около 6 тысяч украинских военных могут попасть в окружение в Лисичанске и Северодонецке», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, депутат российской Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что удар по платформам предприятия «Черноморнефтегаз», скорее всего, был нанесен снарядами, произведенными Великобританией или Соединенными Штатами.