Sky News: Джонсон приехал с «неожиданным» визитом в Киев

Аргументы Недели → Политика 13+

17 июня 2022, 17:58 Источник: РИА Новости

Премьер Великобритании Борис Джонсон, Martyn Wheatley/globallook.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу прибыл в Киев, где у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Говоря о визите Джонсона в Киев, телеканал назвал его неожиданным.

«Борис Джонсон нанес второй неожиданный визит в Киев, чтобы встретиться с Зеленским», - сообщил Sky News.

Напомним, в четверг Киев посетили лидеры сразу трех крупнейших европейских государств — Германии, Франции и Италии. Как сообщала газета Welt, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе своего визита непублично убеждали Зеленского пойти на переговоры с Москвой.

При этом Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров опровергает данную информацию.