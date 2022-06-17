Газета Welt утверждает, что Шольц, Макрон и Драги непублично убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с РФ

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17 июня 2022, 07:19 Источник: РИА "Новости"

встреча политиков в Киеве, Kay Nietfeld/dpa

Немецкое издание Die Welt выразило мнение, что во время визита в Киев лидеры ФРГ, Франции и Италии "за закрытыми дверями" убеждали главу Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с РФ.

По данным газеты, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги в ходе своей поездки выступили за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз, однако, взамен они, вероятно, убеждали Владимира Зеленского начать переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Издание напомнило, что экономический ущерб, который понесли страны Европы из-за последствий конфликта, в настоящий момент становится все сильнее – инфляция достигла рекордного уровня.