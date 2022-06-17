Пресс-секретарь украинского президента заявил, что Шольц, Макрон и Драги не склоняли Зеленского к переговорам с Москвой

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17 июня 2022, 15:39 Источник: ТАСС

Драги, Шольц, Зеленский и Макрон (слева направо) в Киеве. Фото: The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Главы Италии, Германии и Франции во время своего визита в Киев не пытались склонить Зеленского к переговорам с Россией. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента Украины Сергей Никофоров, сообщило агентство «Укринформ».

«Наоборот, вчера на встрече говорилось о том, что только Украина самостоятельно может определять, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров с Россией», - заявил Никифиров.

Он также рассказал, что премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе своего визита в Киев подчеркивали, что заинтересованы «в наиболее выгодной переговорной позиции» Украины. Поэтому Европа намерена и дальше оказывать Киеву «оборонную, экономическую и политическую поддержку».

Ранее немецкая газета Welt утверждала, что Шольц, Макрон и Драги непублично убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Москвой.