Пушилин: решение о расстреле британских и марокканского наемников в ДНР может быть принято не ранее чем через месяц

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16 июня 2022, 10:47 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Решение о расстреле приговоренных к смертной казни в ДНР британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима может быть принято не ранее чем через месяц. Соответствующее заявление, как информирует РИА Новости, сделал глава республики Денис Пушилин.

«Решение о расстреле английских и марокканского наемников в ДНР может быть принято не ранее чем через месяц, сказал Пушилин в интервью РИА Новости на ПМЭФ», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, Денис Пушилин отметил, что основания для помилования британских наемников отсутствуют.