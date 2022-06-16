Глава ДНР Пушилин: оснований для помилования приговоренных к смертной казни британских наемников нет

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16 июня 2022, 10:34 Источник: Telegram-канал «Интерфакс»

Глава ДНР Денис Пушилин, denis-pushilin.ru / globallookpress.com

Основания для помилования британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, приговоренных к смертной казни в ДНР, отсутствуют. На это, как передает «Интерфакс», указал руководитель республики Денис Пушилин.

«Обмен приговоренных к смертной казни в ДНР британцев пока не обсуждается, заявил Денис Пушилин. Он добавил, что принимать решение об их помиловании никаких оснований нет», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что Пушилин назвал необходимым освобождение от украинских сил территории Харькова и Харьковской области.