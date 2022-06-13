Вице-премьер по ВПК РФ Борисов: у Москвы есть все виды беспилотных аппаратов

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13 июня 2022, 13:22

Боец ВС РФ с беспилотником, MOD Russia/ Globallookpress.com

В распоряжении Вооружённых сил Российской Федерации имеются практически все типы беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил заместитель главы правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. Об этом сообщает в понедельник, 13 июня, RT.

Чиновник подчеркнул, что Россия активно развивает разработку и производство беспилотников.

«Имеем практически все типажи беспилотных средств: разведывательные, ударные, тактические, оперативные и оперативно-тактические», — отметил в комментарии Борисов. Он подчеркнул также, что российские беспилотники по характеристикам не уступают «широко разрекламированным» Bayraktar из Турции.

Как ранее сообщили в «Ростехе», дроны-камикадзе российского производства «КУБ» и «Ланцет» успешно применяются в зоне боевых действий на Украине.

Спикер Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил в понедельник, 13 июня, о том, что российские системы ПВО за прошедшие сутки ликвидировали восемь.