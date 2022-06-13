МО РФ: силы ПВО ВС России за сутки уничтожили восемь беспилотников ВСУ

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13 июня 2022, 12:28

Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Спикер Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил в понедельник, 13 июня, о том, что российские системы ПВО за прошедшие сутки ликвидировали восемь боевых беспилотников ВСУ.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Шевченково, Костромка Николаевской области, Балаклея, Бородоярское Харьковской области, Старомихайловское, Опытное Донецкой Народной Республики, Смоляниново, Попасная, Лисичанск Луганской Народной Республики», − цитирует доклад Конашенкова RT.

По словам российского военного, среди сбитых беспилотников был один Bayraktar ТB2.

Также спикер Минобороны РФ ранее заявил, что армия России уничтожила крупную партию западного оружия возле железнодорожной станции Удачное в ДНР.

Как стало известно сегодня, украинские боевики фактически блокированы в Северодонецке и могут сдаться. Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в понедельник рассказал, что в воскресенье бойцы Вооруженных сил Украины подорвали последний мост, который соединял Северодонецк и Лисичанск. Там самым они лишились возможности уйти из города.