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Басурин: украинские силовики потеряли возможность покинуть Северодонецк и могут сдаться

, 10:40 Источник: РИА Новости

Басурин: украинские силовики потеряли возможность покинуть Северодонецк и могут сдаться
Официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин

Украинские боевики фактически блокированы в Северодонецке и могут сдаться. Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в понедельник рассказал, что в воскресенье бойцы Вооруженных сил Украины подорвали последний мост, который соединял Северодонецк и Лисичанск. Там самым они лишились возможности уйти из города.

Басурин заявил участникам пресс-тура, организованного Министерством обороны РФ, что "украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались навсегда".

По информации офицера ДНР, у них на выбор лишь два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта не дано.

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