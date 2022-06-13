Басурин: украинские силовики потеряли возможность покинуть Северодонецк и могут сдаться

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13 июня 2022, 10:40 Источник: РИА Новости

Официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин

Украинские боевики фактически блокированы в Северодонецке и могут сдаться. Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в понедельник рассказал, что в воскресенье бойцы Вооруженных сил Украины подорвали последний мост, который соединял Северодонецк и Лисичанск. Там самым они лишились возможности уйти из города.

Басурин заявил участникам пресс-тура, организованного Министерством обороны РФ, что "украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались навсегда".

По информации офицера ДНР, у них на выбор лишь два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта не дано.