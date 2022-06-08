Песков заявил, что прямая линия с Путиным пройдет не раньше июля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в рамках беседы с журналистами в среду, 8 июня, что ежегодная прямая линия Владимира Путина с гражданами РФ состоится не раньше июля.
Дмитрий Песков, отвечая ответ на вопрос представителей СМИ, действительно ли в рамках прямой линии, которая якобы может пройти уже в июне, глава государства пообщается, в частности, с жителями Донбасса, подчеркнул, что все вышеупомянутое – неправда.
Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что прямая линия не может состояться в текущем месяце, вследствие чего президент РФ не сможет пообщаться в июне с жителями ДНР и ЛНР – как гражданскими, так и военными.
Песков заявил, что сроки данного мероприятия, которое является объемным и очень сложным, пока не определены, однако в настоящий момент ведется "рутинная подготовка" к нему.