Песков заявил, что прямая линия с Путиным пройдет не раньше июля

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8 июня 2022, 14:56 Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в рамках беседы с журналистами в среду, 8 июня, что ежегодная прямая линия Владимира Путина с гражданами РФ состоится не раньше июля.

Дмитрий Песков, отвечая ответ на вопрос представителей СМИ, действительно ли в рамках прямой линии, которая якобы может пройти уже в июне, глава государства пообщается, в частности, с жителями Донбасса, подчеркнул, что все вышеупомянутое – неправда.

Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что прямая линия не может состояться в текущем месяце, вследствие чего президент РФ не сможет пообщаться в июне с жителями ДНР и ЛНР – как гражданскими, так и военными.

Песков заявил, что сроки данного мероприятия, которое является объемным и очень сложным, пока не определены, однако в настоящий момент ведется "рутинная подготовка" к нему.