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Песков заявил, что прямая линия с Путиным состоится после ПМЭФ

, 07:54 Источник: РИА "Новости"

Песков заявил, что прямая линия с Путиным состоится после ПМЭФ
президент России Владимир Путин, Mikhael Klimentyev/Kremlin Pool

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в четверг, 2 июня, сообщил журналистам, что прямая линия с Владимиром Путиным пройдет после Петербургского экономического форума.

Дмитрий Песков подчеркнул в рамках беседы с представителями средств массовой информации ранее сегодня, что точной даты проведения прямой линии с главой государства к настоящему моменту нет, однако она состоится после Петербургского экономического форума.

Отметим, что ПМЭФ в этом году будет проводиться в Северной столице с 15 по 18 июня.

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