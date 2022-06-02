Песков заявил, что прямая линия с Путиным состоится после ПМЭФ

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2 июня 2022, 07:54 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Mikhael Klimentyev/Kremlin Pool

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в четверг, 2 июня, сообщил журналистам, что прямая линия с Владимиром Путиным пройдет после Петербургского экономического форума.

Дмитрий Песков подчеркнул в рамках беседы с представителями средств массовой информации ранее сегодня, что точной даты проведения прямой линии с главой государства к настоящему моменту нет, однако она состоится после Петербургского экономического форума.

Отметим, что ПМЭФ в этом году будет проводиться в Северной столице с 15 по 18 июня.