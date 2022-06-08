Лавров назвал хамским поведение официального Киева

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8 июня 2022, 12:33 Источник: РИА "Новости"

министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/globallook.com

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в среду, 8 июня, назвал поведение Киева хамским.

По словам Сергея Лаврова, характеристики, которые украинские чиновники в своих высказываниях дают некоторым мировым лидерам являются неприемлемыми. Глава МИД России подчеркнул, что говорить следует вежливо.

Напомним, ранее сегодня министр иностранных дел РФ назвал несерьезным подходом требование президента Украины Владимира Зеленского для начала переговоров с Москвой отвести российские войска за линию 24 февраля.