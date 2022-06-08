Лавров назвал несерьезным подходом требования Зеленского для начала переговоров с Россией отвести ее войска за линию 24 февраля

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8 июня 2022, 12:30

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал несерьезным подходом требования президента Украины Владимира Зеленского для начала переговоров с РФ отвести ее войска за линию 24 февраля. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Требования Зеленского для начала переговоров с Москвой отвести российские войска за линию 24 февраля — это несерьезный подход, заявил Сергей Лавров», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.

РФ с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории соседнего государства. Как сообщалось ранее в среду, в министерстве обороны России проинформировали, что киевская группировка в Донбассе несет значительные потери в живой силе, вооружении и технике.