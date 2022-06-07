Конашенков заявил, что монахи подтверждают умышленный поджог скита в Святогорске украинскими националистами

Аргументы Недели → Политика 13+

7 июня 2022, 12:41 Источник: ТАСС

здание Минобороны России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что заявления жителей и монахов в Святогорске подтверждают факт умышленного поджога скита Всех святых земли Русской.

По словам Игоря Конашенкова, скит в освобожденном Святогорске Донецкой Народной Республики был подожжен 5 июня умышленно украинскими националистами. Пожар безуспешно пытались потушить не только монахи, но также члены территориальной обороны.

В МО РФ подчеркнули, что украинские националисты, которые хорошо знали, что российские военные не обстреливают храмы и памятники культуры, планировали прикрыться как щитом православными святынями скита Всех святых земли Русской.