Конашенков: Зеленский вновь солгал всему миру, говоря, что Россия разрушает объекты культуры Украины

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7 июня 2022, 12:21 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков назвал ложными обвинения главы Украины Владимира Зеленского в адрес российской армии, что та якобы уничтожает украинское культурное наследие.

По словам Игоря Конашенкова, Владимир Зеленский, говоря о якобы сознательном разрушении российскими военными культурного наследия Украины, а также своими требованиями исключить РФ из ЮНЕСКО и Организации Объединенных Наций за вышеуказанные действия вновь солгал не только украинскому народу, но и всему миру.

Официальный представитель Министерства обороны подчеркнул, что Россия продолжает спецоперацию, не допуская обстрелов или повреждений объектов как исторического, так и культурного наследия.