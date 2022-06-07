Россия с начала спецоперации уничтожила 3 443 танка и 190 самолетов ВСУ

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7 июня 2022, 12:00 Источник: РИА "Новости"

российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе спецоперации на Украине ликвидированы более 1,8 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов.

В общей сложности с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 190 самолетов ВСУ, 129 вертолетов, 1 139 беспилотников, 333 ЗРК.

По словам Конашенкова, ликвидированы были 3 443 украинских танка и прочих боевых бронированных машин, 3 464 единицы специальной военной автотехники, 1 807 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 478 установок РСЗО.