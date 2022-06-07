Российская артиллерия уничтожила на Украине переданную Норвегией самоходку и две гаубицы М777 производства США

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7 июня 2022, 11:50

Российская артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Российская артиллерия уничтожила на Украине самоходку, которую киевской стороне передала Норвегия, и две гаубицы М777 производства Соединенных Штатов. Соответствующую информацию предоставило министерство обороны РФ.

В утренней сводке, появившейся в Telegram-канале ведомства, говорится, что в результате артиллерийских ударов были ликвидированы одна переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3 и две 155-мм гаубицы М777 производства США. Также российским военным удалось уничтожить семь орудий полевой артиллерии и минометов.

Как сообщалось ранее сегодня, Народная милиция ЛНР указала на то, что силы республики вместе с войсками РФ отбили украинский укрепленный район под поселком Боровское, расположенным в районе города Северодонецка.