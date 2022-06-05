Сербские СМИ сообщили, что Болгария, Черногория и Северная Македония не пропустят самолет Лаврова в Белград

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5 июня 2022, 18:02 Источник: ТАСС

Самолет. Фото: Nikolay Gyngazov/globallook.com

Сразу три европейские страны — Черногория, Северная Македония и Болгария — закрыли свое небо для авиалайнера министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, написала в воскресенье сербская газета «Вечерне новости».

Издание сделало вывод, что из-за решения о закрытии воздушного пространства визит российского министра в Белград, запланированный на 6-7 июня, «оказался под большим вопросом».

Официально эта информация пока не подтверждена, однако известно, что на утро понедельника у сербского президента Александра Вучича запланирована встреча с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала ситуацию с визитом Лаврова «исключительно сложной».